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24.06.2019  12:02   

Харьковские бизнесмены увеличили уплату единого налога

Субъекты хозяйствования Харьковщины, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, за январь-май 2019 года уплатили в местные бюджеты 1306,7 миллиона гривен единого налога


// ГФС

Указанная сумма на 248,0 млн грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Лидерами по уплате единого налога продолжают оставаться физические лица - предприниматели. Ими уплачено в местные бюджеты 988,9 млн грн.

В свою очередь, юридическими лицами - плательщиками единого налога перечислено в местную казну 317,8 млн грн.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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