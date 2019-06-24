Харьковские бизнесмены увеличили уплату единого налога

Субъекты хозяйствования Харьковщины, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, за январь-май 2019 года уплатили в местные бюджеты 1306,7 миллиона гривен единого налога
Указанная сумма на 248,0 млн грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
Лидерами по уплате единого налога продолжают оставаться физические лица - предприниматели. Ими уплачено в местные бюджеты 988,9 млн грн.
В свою очередь, юридическими лицами - плательщиками единого налога перечислено в местную казну 317,8 млн грн.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
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