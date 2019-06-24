24.06.2019 12:02

Харьковские бизнесмены увеличили уплату единого налога

Субъекты хозяйствования Харьковщины, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, за январь-май 2019 года уплатили в местные бюджеты 1306,7 миллиона гривен единого налога



// ГФС

Указанная сумма на 248,0 млн грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.



Лидерами по уплате единого налога продолжают оставаться физические лица - предприниматели. Ими уплачено в местные бюджеты 988,9 млн грн.



В свою очередь, юридическими лицами - плательщиками единого налога перечислено в местную казну 317,8 млн грн.