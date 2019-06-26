26.06.2019 12:15

Подорожание услуг обеспечило харьковским фискалам более 400 миллионов «дополнительного» НДС

Осенние подорожание прошлого года и зимние прыжки в ценах на продукты позволили региональной налоговой получить к весне преодоление очередного «психологического» барьера в 2 млрд. собранного НДС.



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В течение января - мая 2019 Главным управлением ДФС в Харьковской области обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 2355,6 млн.грн.

Прирост поступлений составил 411,9 млн.грн. или 21,2% к соответствующему периоду прошлого года.

Хотя, как сообщают фискалы: такие показатели обеспечены, в частности, положительными тенденциями в экономике региона, большинство скептиков напоминают, что такой рост произошел за счет повышения тарифов и рост потребительских цен. В фактических объемай товаров стало продаваться даже меньше, цены выше – отчеты по НДС «радостнее»

Так, с начала года по области объемы реализации плательщиками НДС выросли на 13543,1 млн.грн. или 13,6 % и начисления к уплате в бюджет на 386,0 млн.грн., или 20,3 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с январем-апрелем 2018 экспорт из области уменьшился на 1% (на 3,8 млн. долларов), а сооответственно уменшилась компенсация НДС.

Импорт увеличился - на 2,5% (на 13,3 млн.долл.) – увеличилось поступления от импортного НДС.

Отрицательное сальдо составило 145,1 млн.дол.1 (в январе-апреле 2018 также отрицательное - 128,0 млн.долл.).