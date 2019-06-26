В Харькове легально работают 500 заправок и 12 АГНКС, «наторговавших» в мае более полумиллиарда (ЦЕНЫ, ИНФОГРАФИКА)

В конце зимы АЗС было на 3 меньше, а оборот почти на 100 миллионов ниже.
Общий товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС составил 544,4 млн.грн, из него
2/3 покупаемого харьковчанами бензина были элитных марок А-95 и выше.
Для старых и грузовых авто, в общем объеме реализации бензина марки А-92 приходилось только 38,5%, топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) - 0,4%.
Розничный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа в мае 2019 составил 419,9 млн.грн, из которого
В натуральном измерении было реализовано:
В объеме реализованного бензина моторного
ИНФОГРАФИКА средний цен на топливо на заправках Харькова и области
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
влажн.:
давл.:
ветер: