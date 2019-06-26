26.06.2019 14:41

В Харькове легально работают 500 заправок и 12 АГНКС, «наторговавших» в мае более полумиллиарда (ЦЕНЫ, ИНФОГРАФИКА)

В конце зимы АЗС было на 3 меньше, а оборот почти на 100 миллионов ниже.



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Общий товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС составил 544,4 млн.грн, из него

бензин моторный - 217,2 млн.грн (40,0% от общего объема),

газойли (дизельное топливо) - 165 8 млн.грн (30,5%).

2/3 покупаемого харьковчанами бензина были элитных марок А-95 и выше.

Для старых и грузовых авто, в общем объеме реализации бензина марки А-92 приходилось только 38,5%, топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) - 0,4%.

Розничный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа в мае 2019 составил 419,9 млн.грн, из которого

181,9 млн.грн (43,3%) - продажа бензина моторного,

132,6 млн.грн (31,6 %) - пропана и бутана сжиженных,

101,6 млн.грн (24,2%) - газойля (топлива дизельного),

3,8 млн.грн (0,9%) - газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) .

В натуральном измерении было реализовано:

пропана и бутана сжиженных - 5,4 тыс.т, что на 8,8% больше, чем в мае 2018,

бензина моторного - 4,5 тыс.т (на 12,5% меньше),

газойля (топлива дизельного) - 2,9 тыс.т (на 23,5% меньше),

газа природного сжиженного или в газообразном состоянии - 0,2 тыс.т (на 5,5% меньше).

В объеме реализованного бензина моторного

64,8% приходилось на продажу бензина марок А-95,

33,9% - А-92

0,4% - топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) .

ИНФОГРАФИКА средний цен на топливо на заправках Харькова и области