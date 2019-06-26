Главная Новости Экономика и промышленность В Харькове легально работают 500 заправок и 12 АГНКС, «наторговавших» в мае более полумиллиарда (ЦЕНЫ, ИНФОГРАФИКА)
26.06.2019  14:41   

В Харькове легально работают 500 заправок и 12 АГНКС, «наторговавших» в мае более полумиллиарда (ЦЕНЫ, ИНФОГРАФИКА)

В конце зимы АЗС было на 3 меньше, а оборот почти на 100 миллионов ниже.


// facebook

Общий товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС составил 544,4 млн.грн, из него

  • бензин моторный - 217,2 млн.грн (40,0% от общего объема),
  • газойли (дизельное топливо) - 165 8 млн.грн (30,5%).

2/3 покупаемого харьковчанами бензина были элитных марок А-95 и выше.

Для старых и грузовых авто, в общем объеме реализации бензина  марки А-92 приходилось только 38,5%, топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) - 0,4%.

Розничный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа в мае 2019 составил 419,9 млн.грн, из которого

  • 181,9 млн.грн (43,3%) - продажа бензина моторного,
  • 132,6 млн.грн (31,6 %) - пропана и бутана сжиженных,
  • 101,6 млн.грн (24,2%) - газойля (топлива дизельного),
  • 3,8 млн.грн (0,9%) - газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) .

 В натуральном измерении было реализовано:

  • пропана и бутана сжиженных - 5,4 тыс.т, что на 8,8% больше, чем в мае 2018,
  • бензина моторного - 4,5 тыс.т (на 12,5% меньше),
  • газойля (топлива дизельного) - 2,9 тыс.т (на 23,5% меньше),
  • газа природного сжиженного или в газообразном состоянии - 0,2 тыс.т (на 5,5% меньше).

В объеме реализованного бензина моторного

  • 64,8% приходилось на продажу бензина марок А-95,
  • 33,9% - А-92
  • 0,4% - топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) .

ИНФОГРАФИКА средний цен на топливо на заправках Харькова и области

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  бензин, дизель, топливо, харьков, газ, розница, безнал, продажа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Дороги и транспорт Что будет с рынком топлива этим летом: обещают взлет цен и дефицит 03.05 Дороги и транспорт Харьков продолжает печальное «лидерство» в темпах роста на топливо (ИНФОГРАФИКА) 01.04 Дороги и транспорт Цены на бензин на харьковских заправках активно рванули верх (ИНФОГРАФИКА)
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился с харьковскими школьниками в парке им. Горького
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 