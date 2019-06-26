26.06.2019 15:05

Перед стартом строительного сезона: жилое строительство в Харькове едва достигало четверти от общих объемов

Общий объем выполненных строительных работ предприятиями региона в январе-мае 2019 составил 5 млрд 054,2 млн.грн.



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О реальном старте строительного летнего «бума» заявили статистики, опубликовавшие рост индекса фактического роста строительной продукции на 16%.

На четверть, по сравнению с предыдущими месяцами «рвануло» вперед строительство инженерных сооружений. И это не удивительно – ведь пословица «готовь сани летом» как никогда актуальна, в русле роста тарифов на ЖКХ. У предприятий, отвечающих за инфраструктуру, появились невиданные до того средства. На строительство инженерных сооружений освоено более 3,1 миллиарда грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 85,1% от общего объема производимой строительной продукции.

На капитальный и текущий ремонты - 8,2% и 6,7% соответственно.

Учитывая недавние решения сессии горсовета харьковчанам следует ожидать существенного роста доли капитальных ремонтов – особенно на термосбережение и ремонт кровель.