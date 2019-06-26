Перед стартом строительного сезона: жилое строительство в Харькове едва достигало четверти от общих объемов

Общий объем выполненных строительных работ предприятиями региона в январе-мае 2019 составил 5 млрд 054,2 млн.грн.
О реальном старте строительного летнего «бума» заявили статистики, опубликовавшие рост индекса фактического роста строительной продукции на 16%.
На четверть, по сравнению с предыдущими месяцами «рвануло» вперед строительство инженерных сооружений. И это не удивительно – ведь пословица «готовь сани летом» как никогда актуальна, в русле роста тарифов на ЖКХ. У предприятий, отвечающих за инфраструктуру, появились невиданные до того средства. На строительство инженерных сооружений освоено более 3,1 миллиарда грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 85,1% от общего объема производимой строительной продукции.
На капитальный и текущий ремонты - 8,2% и 6,7% соответственно.
Учитывая недавние решения сессии горсовета харьковчанам следует ожидать существенного роста доли капитальных ремонтов – особенно на термосбережение и ремонт кровель.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
влажн.:
давл.:
ветер: