Африканская чума свиней поразила Харьковскую и еще пару областей

На 1 июня специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
С 6 по 26 июня на территории этих областей зарегистрированы три случая заболевания африканской чумой свиней - в селе Котелевка Краснокутского района Харьковской области, в городе Херсон Херсонской области и в селе Зайцево Бахмутского района Донецкой области.
Диагноз АЧС было подтверждено лабораторными исследованиями.
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 20.
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