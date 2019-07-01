01.07.2019 17:20

Африканская чума свиней поразила Харьковскую и еще пару областей

На 1 июня специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.



// facebook

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.

С 6 по 26 июня на территории этих областей зарегистрированы три случая заболевания африканской чумой свиней - в селе Котелевка Краснокутского района Харьковской области, в городе Херсон Херсонской области и в селе Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Диагноз АЧС было подтверждено лабораторными исследованиями.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 20.