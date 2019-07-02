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02.07.2019  14:24   

Харьковские фискалы довели собираемость налогов почти до миллиарда долларов

С начала года поступления в бюджеты превысили прошлогодние на 6,0 млрд грн


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Как проинформировали в Главном управлении фискальной службы региона, по сравнению с прошлым годом поступления в сводный бюджет Украины за шесть месяцев текущего года увеличились на   6,0 млрд.грн. Общая сумма налогов и сборов составила почти 23 млрд.

В фискальной службе сообщают о поступлении платежей в разрезе налогов в Сводный бюджет:

Налога на доходы физических лиц - 6 415,7 млн.грн, (плюс 1 031,6 млн.грн. Прошлогоднего показателя)

НДС - 2 846,0 млн.грн, (плюс 514,6 млн.грн. Прошлогоднего показателя)

Налога на прибыль - 1 521,8 млн.грн, (плюс 644,6 млн.грн. Прошлогоднего показателя)

Единого налога - 1 405,7 млн.грн, (плюс 263,5 млн.грн. Прошлогоднего показателя)

Земельного налога и арендной платы - 880,1 млн.грн, (плюс 172,8 млн.грн. Прошлогоднего показателя)

Рентной платы - 8 643,4 млн.грн, (плюс 3 286,9 млн.грн. Прошлогоднего показателя).

При этом, Государственного бюджета за январь-июнь 2019 обеспечено поступление более +14,7млрд. грн ., что на 4,6 мл рд. грн или в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. В местные бюджеты - 8,1 млрд. грн , что на 1,4 млрд. грн. больше прошлогоднего показателя.

В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают, что ориентировка налогового ведомства на обеспечение максимального комфорта с применением новейших технологий, положительно влияющих на уровень уплаты налогов в бюджет. ГФС Украины внедряет новые электронные сервисы для удобства плательщиков, делается все для того, чтобы каждый налогоплательщик мог с удобством выполнить свои налоговые обязательства.

Источник:   ГУ ГФС Украины в Харьковской области
 Тэги:  налоги, сборы, харьков, ндфл, прибыль, ндс, собираемость, фискалы
 
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