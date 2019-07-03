03.07.2019 14:40

Харьковские фискалы фиксируют рост благосостояния харьковчан резким увеличением налога с доходов

С горожан и предпринимателей в местный бюджет собрали на 17,7% больше, чем в прошлом году



://kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении фискальной службы области проинформировали о поступлениях налогов и сборов в бюджеты местных общин Харьковщины. За январь - июнь т.г. поступило 8119,6 млн.грн., что на 1391,4 млн.грн. больше, чем в прошлом году.

При этом, за июнь обеспечен сбор платежей в сумме 1 млрд. 307 млн. 700 тысяч грн, что на 196,4млн. грн, или на 17,7% больше чем за июнь 2018 года.

Сообщили в фискальной службе региона о пятерку налогов-лидеров, которые наполняют местные бюджеты.

Первое место традиционно занимает налог на доходы физических лиц. С начала года поступило 4 млрд. 786,0 млн. грн. этого налога. Это превысило аналогичный показатель прошлого года на 772,5 млн.грн.

Второе место принадлежит единому налогу - 1 млрд. 405,7 млн.грн (увеличение с аналогичным периодом прошлого года на 263,5 млн.грн).

На третьем месте - земельный налог и арендная плата - 880,1 млн.грн (плюс 172,8 млн.грн).

Четвертое и пятое место занимают рентная плата - 454,2 млн.грн. (Плюс 102,2 млн.грн) и соответственно налог на прибыль - 173,4 млн.грн. (Плюс 66,7 млн.грн).

Стабильная тенденция увеличения поступлений в местные бюджеты указывает на то, что субъекты хозяйствования осознают важность необходимости обеспечения жизнедеятельности местных общин, которые финансируются за счет местных бюджетов.