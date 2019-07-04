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04.07.2019  13:03   

Отчиления налога на прибыль показали, на сколько выросли зарплаты харьковчан

За январь-июнь текущего года в местные бюджеты Харьковской области поступило 4786,0 млн грн налога на доходы физических лиц.


// kh.sfs.gov.ua

В фискальной службе региона отметили, что поступления по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 772,5 млн грн или на 19,2%.

НДФЛ является основным источником наполнения местной казны – он занимает почти 60 процентов от общей суммы.

Поступления именно этого налога является очень важным для развития городов, поселков и региона в целом.

Поэтому в фискальной службе области обращают внимание работодателей Харьковщины на соблюдение требований трудового законодательства - официальное оформление сотрудников, своевременную выплату заработной платы, недопущение ее выплаты в «конвертах».

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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