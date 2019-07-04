Отчиления налога на прибыль показали, на сколько выросли зарплаты харьковчан

За январь-июнь текущего года в местные бюджеты Харьковской области поступило 4786,0 млн грн налога на доходы физических лиц.
В фискальной службе региона отметили, что поступления по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 772,5 млн грн или на 19,2%.
НДФЛ является основным источником наполнения местной казны – он занимает почти 60 процентов от общей суммы.
Поступления именно этого налога является очень важным для развития городов, поселков и региона в целом.
Поэтому в фискальной службе области обращают внимание работодателей Харьковщины на соблюдение требований трудового законодательства - официальное оформление сотрудников, своевременную выплату заработной платы, недопущение ее выплаты в «конвертах».
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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