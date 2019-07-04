04.07.2019 13:03

Отчиления налога на прибыль показали, на сколько выросли зарплаты харьковчан

За январь-июнь текущего года в местные бюджеты Харьковской области поступило 4786,0 млн грн налога на доходы физических лиц.



// kh.sfs.gov.ua

В фискальной службе региона отметили, что поступления по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 772,5 млн грн или на 19,2%.

НДФЛ является основным источником наполнения местной казны – он занимает почти 60 процентов от общей суммы.



Поступления именно этого налога является очень важным для развития городов, поселков и региона в целом.



Поэтому в фискальной службе области обращают внимание работодателей Харьковщины на соблюдение требований трудового законодательства - официальное оформление сотрудников, своевременную выплату заработной платы, недопущение ее выплаты в «конвертах».