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04.07.2019  16:59   

Зарплата в харьковских сантехников выросла почти до 54 грн за час работы

По данным регионального Госстата, в январе-мае 2019 года среднемесячная заработная плата по специальности водоснабжения, канализация, обращение с отходами (в расчете на одного штатного работника) составила 8 тысяч 320 грн , что на 29,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года


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Об этом говорится отчета по уровню заработных плат региональных статистиков.

Кроме того, за пять месяцев текущего года выросла средняя по Харькову составив 8 957 грн, что на 21,2% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

В мае 2019 года средняя номинальная заработная плата в Украине составила 10 239 грн, что на 17,4% больше прошлогодней майской средней зарплаты и в 2,1 раза выше минимальной заработной платы.

Индекс реальной заработной платы в мае 2019 по сравнению с апрелем 2019 составил 100,1%, а относительно мая 2018 - 108,5%.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  зарплата, водоканал, харьков, сантехник
 
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