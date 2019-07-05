Харьковские супермаркеты могут остаться без легальной отечественной водки

Государственный "Укрспирт" прекратил отгрузку всем водочным заводам. У него не оказалось расходомеров, без которых возить спирт нельзя - такие правила с 1 июля вводятся новым Налоговым кодексом.
Государственное предприятие "Укрспирт" заявляет о невозможности установки необходимых для отгрузки спирта расходомеров, поскольку в законодательстве не закреплены требований к ним.
Об этом сообщила пресс-служба ГП.
"Даже если они (расходомеры) будут установлены, их статус еще не урегулирован юридически, требуется согласование условий на использование этих приборов", - сказали в ГП.
"Укрспирт" отметил, что в его бюджете предусмотрены средства для приобретения и установки расходомеров, однако без законодательно закрепленного статуса таких приборов в ГП не могут провести закупки, поскольку это будет расцениваться как нецелевое использование средств.
Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс, принятых Верховной Радой в ноябре 2018 года, которые предусматривают введение с 1 июля системы электронного администрирования реализации спирта.
Такая система предусматривает оборудование в акцизных складах, на территории которых производится спирт этиловый, на каждом месте получения и отпуска спирта расходомеров – счетчиков спирта этилового, которые предназначены для непрерывного измерения, запоминания, фиксации и отражения в электронном виде данных об объеме получения или отпуска спирта в декалитрах.
Такие данные должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре расходомеров – счетчиков объема произведенного спирта этилового.
При этом с 1 июля запрещается получение и реализация спирта этилового без наличия зарегистрированных расходомеров.
В свою очередь, согласно изменениям от 19 июня в утвержденный Кабинетом Министров Порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров - счетчиков объема произведенного спирта этилового, в реестр вносится информация о соответствии таких расходомеров требованиям законодательства, устанавливающего требования к законодательно регулируемым средствам измерительной техники.
Таким документом является Технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники, где отсутствует какая-либо информация о расходомерах.
В свою очередь источник в компании - одном из крупных игроков рынка, пожелавший остаться не названным, сообщил Українським Новинам, что Государственная фискальная служба приостановила отгрузку "Укрспиртом" спирта с 1 июля.
"У нас осталось спирта на 2-3 дня для выполнения контрактов на экспорт. Для производства на внутренний рынок уже нет", - рассказали в компании.
При этом эксперт водочного рынка Украины, также пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что система электронного администрирования реализации спирта не заработала полностью на данный момент, и это может быть связано с неустановкой расходомеров на спиртзаводах.
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