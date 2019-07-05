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05.07.2019  13:31   

В Харьковской таможне рассказали, с каких доходов перечисляют деньги в бюджет

С начала 2019 года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины шесть миллиардов гривен


// ГФС

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления в Государственный бюджет увеличились на 7,2 процента, Главное управление ГФС в Харьковской области

В частности, в июне текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено более 867 млн гривен.

Среди основных товаров налогооблагаемого импорта произошло увеличение объемов ввоза по основным бюджетообразующим товарам:

- удобрения - увеличение таможенных платежей на 66,2 миллиона гривен;

- продукты неорганической химии - увеличение таможенных платежей на 17,9 млн гривен;

- средства наземного транспорта - увеличение таможенных платежей на 16,9 млн гривен.

С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 13 млн 347 тысяч тонн грузов, 869 тысяч транспортных средств и 2 миллиона 131 тысячу граждан.

В направлении борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил сохраняется тенденция увеличения количества заведенных дел о нарушении таможенных правил. С начала года таможней заведено 1700 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 7,691 млн гривен, что на 467 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года таможней рассмотрено 1763 дела о нарушении таможенных правил, взыскано штрафов на сумму 3 миллиона 669 тысяч гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, таможня, харьков
 
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