Харьковским энергетикам выдали лицензию для работы по новым правилам

ТЭЦ-5 включили в обновленную модель рынка электроэнергии и предоставили право участвовать в аукционах - харьковчане ожидают как это скажется на стоимости в платежках.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 9 июля 2019 состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение выдать лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5».
Реформа энергорынка - одно из обязательств Украины перед Евросоюзом и условие для получения 500 млн евро финансовой помощи. Теперь энергокомпании должны закупать электроэнергию на электронных аукционах.
Первые торги по новой модели - в рамках прямых «двухсторонних договоров» - состоялись 27 июня на Украинской энергетической бирже. Продавцами выступили государственные Энергоатом и Укргидроэнерго.
30 июня запустился рынок «на сутки вперед», на котором энергокомпании продают электроэнергию для нужд населения и бизнеса на следующий день после сделки.
Следующий этап - продажа электроэнергии на внутрисуточном рынке.
То, что в другое время требует от вас умственных потуг, сегодня может даваться с легкостью. Если хотите достичь каких-то результатов – соберите в кулак всю свою волю!
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. После полудня возможен дождь, местами с грозой, который к вечеру должен закончиться.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
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