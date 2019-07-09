09.07.2019 15:28

Харьковским энергетикам выдали лицензию для работы по новым правилам

ТЭЦ-5 включили в обновленную модель рынка электроэнергии и предоставили право участвовать в аукционах - харьковчане ожидают как это скажется на стоимости в платежках.



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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 9 июля 2019 состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение выдать лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5».

Реформа энергорынка - одно из обязательств Украины перед Евросоюзом и условие для получения 500 млн евро финансовой помощи. Теперь энергокомпании должны закупать электроэнергию на электронных аукционах.

Первые торги по новой модели - в рамках прямых «двухсторонних договоров» - состоялись 27 июня на Украинской энергетической бирже. Продавцами выступили государственные Энергоатом и Укргидроэнерго.

30 июня запустился рынок «на сутки вперед», на котором энергокомпании продают электроэнергию для нужд населения и бизнеса на следующий день после сделки.

Следующий этап - продажа электроэнергии на внутрисуточном рынке.