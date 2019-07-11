11.07.2019 13:20

Харьковводоканал в преддефолтном состоянии – решение Укрэнерго

ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обнародовала перечень участников рынка электрической энергии, которым присвоен статус «преддефолтный».



// facebook

В перечень вошли 200 компаний, сообщает пресс-служба НЭК.

«Статус «преддефолтный» означает отсутствие возможности продавать электроэнергию, но покупать электроэнергию участники рынка могут. Учитывая указанное, во избежание таких последствий, ГП «НЭК «Укрэнерго» призывает всех участников рынка соблюдать Правила рынка относительно сроков и условий предоставления финансовых гарантий», - сообщили в компании.

Среди 200 компаний в списке есть, в частности, ЗАО «Харьковская бисквитная фабрика» / PRJSCKHBF.

В НЭК указали, что участники рынка получили статус «преддефолтный» согласно положению Правил рынка, утвержденных постановлением НКРЭКУ.

«Согласно п.1.7.4 Правил рынка, в случае продолжительности статуса «преддефолтный» более двух рабочих дней участник рынка получает статус «дефолтный», и согласно п.1.7.5 Правил рынка прекращает свою деятельность на рынке электрической энергии (а в случае, если участник рынка является поставщиком, поставки электрической энергии потребителям такого участника рынка (или такому участнику рынка) осуществляется поставщиком «последней надежды»)», - указали в «Укрэнерго».