11.07.2019 16:01

Фискалы рассказали, какую сумму Харьковщина отдала в Госбюджет

В течение января-июня 2019 года Главным управлением ГФС в Харьковской области обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 2846,0 млн грн.



// ГФС

При этом наблюдается положительная динамика в части увеличения уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Поступления увеличились на 514,6 млн грн или на 22,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.



О положительной динамике экономики региона свидетельствует, в частности, увеличение объемов реализации плательщиками НДС Харьковщины в первом полугодии на 14483,9 млн грн, а также суммы начислений к уплате в бюджет на 497,5 млн грн, или на 21,6% по сравнению с прошлогодним показателем.