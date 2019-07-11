Главная Новости Экономика и промышленность Фискалы рассказали, какую сумму Харьковщина отдала в Госбюджет
11.07.2019  16:01   

Фискалы рассказали, какую сумму Харьковщина отдала в Госбюджет

В течение января-июня 2019 года Главным управлением ГФС в Харьковской области обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 2846,0 млн грн.


// ГФС

При этом наблюдается положительная динамика в части увеличения уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поступления увеличились на 514,6 млн грн или на 22,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

О положительной динамике экономики региона свидетельствует, в частности, увеличение объемов реализации плательщиками НДС Харьковщины в первом полугодии на 14483,9 млн грн, а также суммы начислений к уплате в бюджет на 497,5 млн грн, или на 21,6% по сравнению с прошлогодним показателем.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, ндс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.07 Экономика и промышленность В Харьковской таможне рассказали, с каких доходов перечисляют деньги в бюджет 04.07 Экономика и промышленность Отчисления налога на прибыль показали, на сколько выросли зарплаты харьковчан 27.06 Криминал и происшествия Директор IT-предприятия, три года уклонявшегося от налогов, заплатил 3,7 млн грн ущерба
 
 

Видео

В Харькове во время пожара в квартире 9-этажного жилого дома погиб 54-летний мужчина. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 