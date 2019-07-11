Фискалы рассказали, какую сумму Харьковщина отдала в Госбюджет

В течение января-июня 2019 года Главным управлением ГФС в Харьковской области обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 2846,0 млн грн.
При этом наблюдается положительная динамика в части увеличения уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поступления увеличились на 514,6 млн грн или на 22,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.
О положительной динамике экономики региона свидетельствует, в частности, увеличение объемов реализации плательщиками НДС Харьковщины в первом полугодии на 14483,9 млн грн, а также суммы начислений к уплате в бюджет на 497,5 млн грн, или на 21,6% по сравнению с прошлогодним показателем.
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«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
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