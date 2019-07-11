11.07.2019 15:58

«Гроза» харьковских трудовых нелегалов признана лучшей в Украине

По итогам 2018 года ГУ Гоструда в Харьковской области признали лучшим управлением в Украине



://kharkivoda.gov.ua

Об этом было объявллено во время коллегии Гоструда 11 июля.

«Мы все - одна команда, единое целое, которое работает именно для того, чтобы повысить социальные стандарты. У нас правовое государство, и все правовые нормы, которые мы сегодня защищаем, защищают работника и обязывают руководителя выполнять эти требования в полном объеме» - рассказали на мероприятии.

По словам начальника ГУ Гоструда в Харьковской области Владимира Рожанского, в течение первого полугодия 2019 года специалисты провели 229 инспекционных посещений по вопросам легализации занятости, в ходе которых обнаружили 848 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.

Работники ГУ Гоструда наложили на нарушителей 81 штрафную санкцию в размере 66,5 млн грн.