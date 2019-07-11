«Гроза» харьковских трудовых нелегалов признана лучшей в Украине

По итогам 2018 года ГУ Гоструда в Харьковской области признали лучшим управлением в Украине
Об этом было объявллено во время коллегии Гоструда 11 июля.
«Мы все - одна команда, единое целое, которое работает именно для того, чтобы повысить социальные стандарты. У нас правовое государство, и все правовые нормы, которые мы сегодня защищаем, защищают работника и обязывают руководителя выполнять эти требования в полном объеме» - рассказали на мероприятии.
По словам начальника ГУ Гоструда в Харьковской области Владимира Рожанского, в течение первого полугодия 2019 года специалисты провели 229 инспекционных посещений по вопросам легализации занятости, в ходе которых обнаружили 848 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.
Работники ГУ Гоструда наложили на нарушителей 81 штрафную санкцию в размере 66,5 млн грн.
Сегодня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
После солнечного утра набегут облака и, возможно, принесут с собой мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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