15.07.2019 16:20

В Харькове взлетели цены на популярный овощ: названы цифры и причины

Цены на огурцы из открытого грунта за минувшую неделю подскочили в 1,7 раза, цена на них колеблется в пределах 10-14 грн / кг.



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Такая ситуация сложилась из-за того, что аграрии уже собрали огурцы первой севооборота, и предложение их на рынке значительно сократилось.

Еще одной причиной стало снижение урожая, вызванное резким перепадом среднесуточных температур.

В июле прошлого цены на огурцы были зафиксированы на значительно более низкой отметке. Но это не значит, что до конца месяца эти овощи дальше дорожать не будут.

В настоящее время огурцы из открытого грунта в Украине стоят в среднем на треть дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом ситуация на рынке может измениться при улучшении погодных условий, отмечают аналитики.

В любом случае, цена только низкой не будет. И эти колебания цен на огурцы всегда были присущи этому рынку: сегодня 12, на следующий день может быть уже 15 гривен. Но это ни в коем случае не означает, что такая цена – 12 гривен – будет держаться весь июнь месяц. Она будет понижаться и тогда нужно покупать, а если будет больше, то нужно сделать паузу.

Тепличные комбинаты к началу июля заканчивают уборку огурца первого севооборота, к этому моменту далеко не всегда на рынок успевает выйти грунтовой огурец, поэтому довольно часто в конце июня – начале июля мы можем наблюдать повышение цены.

А в этом году мало того, что из-за прохладной погоды грунтовой огурец вообще очень плохо созревает, так еще и дожди не давали полноценно проводить уборку.

В основных регионах выращивания огурца в открытом грунте погодные условия этого года предельно аномальные: динамика среднесуточных температур выше среднемноголетних значений на 2,5 - 4 градуса, сумма выпавших осадков рекордная за последние 15 лет. Причем хотя выпадают они в виде традиционных для лета ливней, температурный режим остается аномальным.

Погода идеальна для массового размножения грибковых инфекций огурца (пероноспороза, альтернарии и фузариоза) и развития бактериальных заболеваний (уголковой пятнистости). А ситуация осложняется тем, что частые ливневые дожди не позволяют фермерам своевременно провести химобработку, поскольку на размокшее поле просто невозможно заехать трактором. К тому же, подорожание средств химзащиты пропорционально росту курса доллара сделало их недоступными для многих аграриев.

Результат закономерен: нехватка предложения на рынке и рост цены.

Правда, у большинства переработчиков не слишком хорошие результаты продаж плодоовощной консервации, заготовленной в прошлом сезоне. Поэтому такие компании, обоснованно опасаясь низкого спроса на консервацию ближайшей зимой, пассивны в закупке огурцов.