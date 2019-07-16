Сколько местные бюджеты получили за разработку недр

В местные бюджеты Харьковщины направлено 430,0 миллионов гривен поступлений от рентной платыю
Деньги поступили благодаря механизму распределения рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата, который заработал в 2018 году, отметили в Главном управлении фискальной службы региона.
Всего в Государственный бюджет Украины за первое полугодие текущего года поступило рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья почти 8,2 миллиарда гривен.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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