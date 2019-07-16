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16.07.2019  14:34   

Сколько местные бюджеты получили за разработку недр

В местные бюджеты Харьковщины направлено 430,0 миллионов гривен поступлений от рентной платыю

Деньги поступили благодаря механизму распределения рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата, который заработал в 2018 году, отметили в Главном управлении фискальной службы региона.

Всего в Государственный бюджет Украины за первое полугодие текущего года поступило рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья почти 8,2 миллиарда гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  рентная плата, гфс, харьков
 
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