17.07.2019 09:21

Цены на украинские помидоры установили новый рекорд

На этой неделе цены на отечественные помидоры установили новый рекорд - цены в 2-3 раза выше прошлогодних.



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На этой неделе цены на украинские помидоры установили новый рекорд. После последней волны подорожания цены на красные тепличные томаты достигли показателей 24-30 грн / кг (0,8-1,0 EUR / кг), а розовые и желтые сорта томатов на оптовых рынках Украины предлагаются сегодня по 38-40 грн / кг ( 1,2-1,3 EUR / кг). На юге Украины фермеры уже начали собирать грунтовой томат, первый урожай производители предлагают по 15-17 грн / кг (0,5-0,56 EUR / кг), такой уровень цен тоже беспрецедентно высоким. Для сравнения, год назад на крупнейшем в оптовом рынке Харькова « 1-й километр » тепличный и грунтовой томат предлагались минимум в 2,5-3 раза дешевле.

«Рост цены до невиданных показателей в этом сезоне объясняется рядом факторов. Во-первых, урожай помидоров страдает из-за погодных катаклизмов. Хозяйства Закарпатья потеряли часть урожая из-за массового подтопления теплиц. На юге сезон сбора почвенного томата задерживается, а постоянные перепады погоды способствуют распространению болезней и, соответственно, негативно плывущие на урожайность. К тому же уже второй год мы чувствуем сокращение площадей под грунтовым томатом, это является следствием уменьшения спроса со стороны перерабатывающей отрасли, началось еще 4 года назад. Спрос на грунтовой томат у населения тоже снижается, украинцы меньше консервируют и больше стали есть свежих салатов, для которых они выбирают помидоры в идеальном соотношении вкуса и внешнего вида. Вырастить такой томат в открытом грунте сегодня очень трудно. »,

По данным аналитиков последние 2 года на рынке Украины цены на томат в июле снижались, минимальных показателей они обычно достигали в первой половине августа - сезон активной заготовки.

Данные о международной торговле томатами является еще одним доказательством уменьшения внутреннего предложения.

Три сезона подряд Украина уменьшает экспорт и уверенно наращивает импорт помидоров.

За первое полугодие 2019 в краны было ввезено 55 тыс. тонн. помидоров, это на 15% больше, чем за тот же срок 2018 и почти в 2 раза превышает объем экспорта за первые 6 месяцев 2017 года.

Ситуация с экспортом обратная: в первом полугодии 2019 Украина продала на внешнем рынке менее 1 тыс. тонн помидоров, уменьшив в 3 раза показатели по сравнению с предыдущим сезоном и в 5 раз по сравнению с первой половиной 2017 года.