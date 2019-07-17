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17.07.2019  16:32   

Промышленникам Харьковщины вернули более миллиарда НДС

За январь-июнь 2019 года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено 1 113,3 млн.грн. налога на добавленную стоимость.


// kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении фискальной службы региона отметили, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сумма возмещения выросла на 22%, или на 202,9 млн.грн.

В фискальном ведомстве отмечают, что благодаря мерам, которые осуществлены государством, процесс возмещения НДС бизнеса стал открытым, автоматическим, понятным и быстрым. Действующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость лишает любых возможностей для манипуляции этим процессом.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, ндс, гфс, харьков
 
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