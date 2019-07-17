Промышленникам Харьковщины вернули более миллиарда НДС

За январь-июнь 2019 года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено 1 113,3 млн.грн. налога на добавленную стоимость.
В Главном управлении фискальной службы региона отметили, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сумма возмещения выросла на 22%, или на 202,9 млн.грн.
В фискальном ведомстве отмечают, что благодаря мерам, которые осуществлены государством, процесс возмещения НДС бизнеса стал открытым, автоматическим, понятным и быстрым. Действующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость лишает любых возможностей для манипуляции этим процессом.
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Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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