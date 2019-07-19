19.07.2019 16:49

В Харьков приехали аналитики международного рейтингового агентства (ФОТО)

Представители Международного рейтингового агентства «Moody's Investors Service» сегодня, 19 июля, находятся с рабочим визитом в Харькове.



//city.kharkov.ua

Цель визита - обновление международной рейтинговой оценки города. Представители «Moody's» провели рабочие встречи с руководителями и специалистами Департамента экономики и коммунального имущества, Департамента коммунального хозяйства и Департамента бюджета и финансов. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Харькова, а также бюджетной, долговой политики и положение в жилищно-комунальном хозяйстве по результатам работы 2018 года.

Младший вице-президент, ведущий аналитик рейтингового агентства «Moody's Investors Service» Иосиф Джорджи сообщил, что по результатам сегодняшних встреч уже можно сказать, что бюджетная политика городского совета - разумная, уровень долга – низкий и у Харькова очень хорошие показатели по сравнению с другими городами Восточной Европой.

«Прогноз - стабильный и положительный. Это может быть положительным сигналом для инвесторов и говорит о привлекательном инвестиционном климате Харькова», - отметил Иосиф Джорджи.

Как сообщил вице-мэр - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, Харьков - экономически стабильный европейский город, который пользуется заемными средствами для развития. Он отметил, что агентство «Moody's» постоянно контролирует финансовую ситуацию городского совета: им передают запрашиваемые данные в течение всего года, чтобы агентство дало независимую оценку.

«Долговые механизмы используются для развития города, и в этой ситуации крайне важно, чтобы оценку состояния бюджета, кредитоспособности города давала независимая организация, одной из которых и является «Moody's», которое входит в тройку наиболее авторитетных в мире. Мы можем сказать, что Харьков кредитоспособен, и ситуация позволяет нам пользоваться долговыми средствами», - сказал Михаил Фатеев.

Как отметили в Департаменте экономики и коммунального имуществав, в условиях, когда международные рынки капитала более чем когда зависят от кредитных рейтингов, рейтинги агентства по шкале «Moody's Investors Service» дают соответствующие преимущества и открывают новые возможности для эмитентов, обеспечивают более свободный и стабильный доступ к рынкам капитала, снижают стоимость заимствования и повышают ликвидность долговых обязательств. Рейтинги Харькова по-прежнему сдерживаются рейтингам Украины, поскольку рейтинг города не может быть выше рейтинга страны. На сегодняшний день кредитный рейтинг города находится на уровне «Caa1» прогноз «стабильный».