Налоговая отмечает рост прибыли харьковских предприятий

В течение января - июня 2019 налогоплательщики Харькова и области уплатили в сводный бюджет Украины 1 521,8 млн грн. налога на прибыль.
В главном управлении ГФС в Харьковской области отмечают, что это на 644,6 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В частности, в государственный бюджет поступило 1 348,40 млн грн, а в местные бюджеты - 173,4 млн грн.
Кроме того, с начала года в сводный бюджет поступило 55,4 млн грн части чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций, которая изымается в бюджет.
День своеволия и своемыслия. Любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. Гораздо уместнее найти общие интересы, установив личный контакт.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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