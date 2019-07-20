20.07.2019 17:49

Налоговая отмечает рост прибыли харьковских предприятий

В течение января - июня 2019 налогоплательщики Харькова и области уплатили в сводный бюджет Украины 1 521,8 млн грн. налога на прибыль.



// ГФС

В главном управлении ГФС в Харьковской области отмечают, что это на 644,6 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.



В частности, в государственный бюджет поступило 1 348,40 млн грн, а в местные бюджеты - 173,4 млн грн.



Кроме того, с начала года в сводный бюджет поступило 55,4 млн грн части чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций, которая изымается в бюджет.