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20.07.2019  17:49   

Налоговая отмечает рост прибыли харьковских предприятий

В течение января - июня 2019 налогоплательщики Харькова и области уплатили в сводный бюджет Украины 1 521,8 млн грн. налога на прибыль.


// ГФС

В главном управлении ГФС в Харьковской области отмечают, что это на 644,6 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В частности, в государственный бюджет поступило 1 348,40 млн грн, а в местные бюджеты - 173,4 млн грн.

Кроме того, с начала года в сводный бюджет поступило 55,4 млн грн части чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций, которая изымается в бюджет.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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