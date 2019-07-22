Главная Новости Экономика и промышленность На каждую сотню декларантов Харьковщины – один миллионер
22.07.2019  13:02   

На каждую сотню декларантов Харьковщины – один миллионер

За неделю до крайнего срока подачи деклараций о доходах в регионе официально зарегистрировались 346 миллионеров.


// facebook

По сообщению Главного управления ГФС в Харьковской области 32,2 тыс. жителей Харьковщины предоставили налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах и задекларировали доходы за 2018 в общей сумме 4 миллиарда 547,3 миллионов гривен. По сравнению с прошлым годом это на 831,0 млн. грн. больше.

К оплате подлежит 116,0 млн. грн. налога на доходы физических лиц, что на 12,6 млн. грн. больше чем в прошлом году. 

Военный сбор задекларировано к уплате 16,5 млн. грн., почти на 2,0 млн. грн. больше прошлогодней суммы. 

О миллионные состояния сообщили 346 граждан Харьковской области.

Активными декларантами являются жители сельской местности. 

От граждан, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки (паи) с целью получения дохода, поступило 17,0 тыс. деклараций. Ими задекларировано к уплате НДФЛ и военный сбор в сумме 30,6 млн. гривен.  

Более 4 тыс. граждан воспользовались правом на получение налоговой скидки. Им будет возвращено из бюджета 9,0 млн. грн. налога на доходы физических лиц.

В фискальной службе напоминают, что оплатить задекларированные налоговые обязательства граждане обязаны до 31 июля включительно.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  декларация, доходы, харьков, фермер, разъяснения, миллион
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Власть Суд вернул обвинительный акт по делу главы района Харькова, прокуратура намерена обжаловать 14.06 Экономика и промышленность Фискалы сгущают тучи над харьковскими фермерами 21.05 Власть Треть харьковских миллионеров - женщины
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке отпраздновали день рождения слонихи Тенди. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 