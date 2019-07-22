22.07.2019 13:02

На каждую сотню декларантов Харьковщины – один миллионер

За неделю до крайнего срока подачи деклараций о доходах в регионе официально зарегистрировались 346 миллионеров.



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По сообщению Главного управления ГФС в Харьковской области 32,2 тыс. жителей Харьковщины предоставили налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах и задекларировали доходы за 2018 в общей сумме 4 миллиарда 547,3 миллионов гривен. По сравнению с прошлым годом это на 831,0 млн. грн. больше.

К оплате подлежит 116,0 млн. грн. налога на доходы физических лиц, что на 12,6 млн. грн. больше чем в прошлом году.

Военный сбор задекларировано к уплате 16,5 млн. грн., почти на 2,0 млн. грн. больше прошлогодней суммы.

О миллионные состояния сообщили 346 граждан Харьковской области.

Активными декларантами являются жители сельской местности.

От граждан, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки (паи) с целью получения дохода, поступило 17,0 тыс. деклараций. Ими задекларировано к уплате НДФЛ и военный сбор в сумме 30,6 млн. гривен.

Более 4 тыс. граждан воспользовались правом на получение налоговой скидки. Им будет возвращено из бюджета 9,0 млн. грн. налога на доходы физических лиц.

В фискальной службе напоминают, что оплатить задекларированные налоговые обязательства граждане обязаны до 31 июля включительно.