На каждую сотню декларантов Харьковщины – один миллионер

За неделю до крайнего срока подачи деклараций о доходах в регионе официально зарегистрировались 346 миллионеров.
По сообщению Главного управления ГФС в Харьковской области 32,2 тыс. жителей Харьковщины предоставили налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах и задекларировали доходы за 2018 в общей сумме 4 миллиарда 547,3 миллионов гривен. По сравнению с прошлым годом это на 831,0 млн. грн. больше.
К оплате подлежит 116,0 млн. грн. налога на доходы физических лиц, что на 12,6 млн. грн. больше чем в прошлом году.
Военный сбор задекларировано к уплате 16,5 млн. грн., почти на 2,0 млн. грн. больше прошлогодней суммы.
О миллионные состояния сообщили 346 граждан Харьковской области.
Активными декларантами являются жители сельской местности.
От граждан, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки (паи) с целью получения дохода, поступило 17,0 тыс. деклараций. Ими задекларировано к уплате НДФЛ и военный сбор в сумме 30,6 млн. гривен.
Более 4 тыс. граждан воспользовались правом на получение налоговой скидки. Им будет возвращено из бюджета 9,0 млн. грн. налога на доходы физических лиц.
В фискальной службе напоминают, что оплатить задекларированные налоговые обязательства граждане обязаны до 31 июля включительно.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
Нас ожидает жаркий и преимущественно солнечный день. Однако синоптики не исключают местами небольшие кратковременные дожди.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажн.:
давл.:
ветер: