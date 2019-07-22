Харьковский подшипниковый завод набирает рабочих и персонал

23 июля в 10.00 в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий и презентация работодателя АО «ХарП».
Ярмарка вакансий пройдет по по адресу: ул. Шевченко, 137-А (к. 103).
На предприятии открыты следующие вакансии:
– грузчик,
– укладчик-упаковщик,
– уборщик производственных помещений,
– намазчик деталей,
– шлифовщик,
– слесарь-ремонтник,
– сортировщик деталей подшипников,
– табельщик,
– секретарь,
– слесарь механосборочных работ.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажн.:
давл.:
ветер: