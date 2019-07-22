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22.07.2019  16:32   

Харьковский подшипниковый завод набирает рабочих и персонал

23 июля в 10.00 в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий и презентация работодателя АО «ХарП».


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Ярмарка вакансий пройдет по по адресу: ул. Шевченко, 137-А (к. 103).

На предприятии открыты следующие вакансии:
–  грузчик,
– укладчик-упаковщик,
– уборщик производственных помещений,
– намазчик деталей,
– шлифовщик,
– слесарь-ремонтник,
– сортировщик деталей подшипников,
– табельщик,
– секретарь,
– слесарь механосборочных работ.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  ярмарка вакансий, харьков, трудоустройство
 
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