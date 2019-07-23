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23.07.2019  12:55   

В Харькове открылся новый магазин MOYO (ФОТО)

Покупать официальную технику и электронику в Харькове стало значительно проще


ФОТО: moyo.ua

Официальной техники и электроники в Харькове стало больше. 23 июля в городе открылся новый магазин MOYO. Помимо смартфонов, ноутбуков и другой портативной электроники в нем представлена бытовая техника, электротранспорт и системы умного дома.

Новый магазин начал работу по адресу ул. Полтавский Шлях, 152 (Холодногорский район) и станет вторым «представительством» MOYO в Харькове. Первая торговая точка находится в Киевском районе (ул. Героев Труда, 7, ТРЦ «Караван»). Близость нового магазина к метро и удобное месторасположение позволяет совершать покупки как харьковчанам, там и жителям близлежащих населенных пунктов.

Ключевой особенностью сети магазинов MOYO является то, что в ней продается только официальная техника с полным пакетом гарантийного и послегарантийного обслуживания. Так, покупатель получает профессиональную консультацию, сервисные услуги, прием техники на гарантийный ремонт, проведение негарантийного ремонта и обслуживание техники, а также выкуп по программе Trade-in. Таким образом MOYO обеспечивает полный цикл покупательских потребностей с полным соблюдением украинского законодательства и прав потребителей.

Одной из ключевых ценностей MOYO является забота о покупателе. Так, если чего-то не окажется в наличии, его бесплатно доставят в магазин по запросу. Кроме того, возможна бесплатная доставка (pick-up) практически всего ассортимента товаров, представленного на сайте moyo.ua, включая детские игрушки, товары для дома, инструменты и многое другое.

О компании

MOYO — сеть розничных магазинов техники и электроники. Первый магазин MOYO начал работу в 2009 году, а сегодня сеть насчитывает уже 45 торговых точек, расположенных в 26 городах по всей Украине. В магазинах MOYO и на сайте moyo.ua покупателю предлагает широкий ассортимент техники и электроники, крупная и мелкая бытовая техника, детские товары, электротранспорт и многое другое. MOYO – одна из немногих сетей, торгующая исключительно официальной техникой с полным соблюдением украинского законодательства, а также предлагающая покупателям уникальный сервис и услуги.

MOYO. Надежно. Официально

 

 

Источник:   магазин MOYO
 Тэги:  магазин, электроника, харьков, moyo, техника, купить
 
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