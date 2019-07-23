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23.07.2019  13:45   

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО «ХАРКИВРЕГИОНГАЗ» на 3 млн. грн. за завышение цен на газ в баллонах для населения

Расследование дела начато Харьковским областным территориальным отделением АМКУ по злоупотреблениям, длившимся более трех лет.


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19 июля 2019 года Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины приняла решение в деле о злоупотреблениях ООО «Харкиврегионгаз» монопольным положением на рынке услуг по реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения (в баллонах ) в пределах негазифицированных населенных пунктов Харьковской области.

По результатам рассмотрения дела Временная адм инистративна коллегия АМКУ установил , что ООО «Харкиврегионгаз » в течение декабря 2015 года, 2016-2018 годов , занимая монопольное положение на соответствующем рынке, включало завышенные эксплуатационные расходы в цены реализации сжиженного газа для населенн я Харьковской области .

Указанные действия общества привели к установлению завышенных цен реализации 1 баллона сжиженного газа, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на соответствующем рынке.

По указанное нарушение на  ООО « Харкиврегионгаз » наложены штраф в размере 3  млн грн и обязательства прекратить нарушение.

Источник:   АМКУ в Харьковской области
 Тэги:  газ, цена, харьков, штраф, потребитель, амку, предоплата, население
 
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