Антимонопольный комитет оштрафовал ООО «ХАРКИВРЕГИОНГАЗ» на 3 млн. грн. за завышение цен на газ в баллонах для населения

Расследование дела начато Харьковским областным территориальным отделением АМКУ по злоупотреблениям, длившимся более трех лет.
19 июля 2019 года Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины приняла решение в деле о злоупотреблениях ООО «Харкиврегионгаз» монопольным положением на рынке услуг по реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения (в баллонах ) в пределах негазифицированных населенных пунктов Харьковской области.
По результатам рассмотрения дела Временная адм инистративна коллегия АМКУ установил , что ООО «Харкиврегионгаз » в течение декабря 2015 года, 2016-2018 годов , занимая монопольное положение на соответствующем рынке, включало завышенные эксплуатационные расходы в цены реализации сжиженного газа для населенн я Харьковской области .
Указанные действия общества привели к установлению завышенных цен реализации 1 баллона сжиженного газа, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на соответствующем рынке.
По указанное нарушение на ООО « Харкиврегионгаз » наложены штраф в размере 3 млн грн и обязательства прекратить нарушение.
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