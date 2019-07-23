Студенты из Харькова разработали тротуарную плитку, которая накапливает днем солнечную энергию и светится ночью (ФОТО)

Студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" создали люминесцентную тротуарную плитку, которая днем накапливает энергию, а после захода солнца отдает ее в виде света.
Старшекурсники Борис Карпутин, Карина Белогубкина и Наталья Регеда работали над разработкой совместно с наставником Русланом Кривобоком.
«Идея люминесцентной тротуарной плитки появилась благодаря желанию украсить город в ночное время, а также способствовать сокращению потребления электроэнергии, - рассказывает юноша. - Поскольку обучение отнимает довольно много времени, работали над воплощением замысла по вечерам в одной из лабораторий нашего университета, сначала разработку оплачивали своими средствами».
Разработка вошла в число победителей конкурса технических инноваций, проведенного недавно в фонде Chernovetskyi Investment Group, и трое студенты-изобретатели получили грант в 400 тыс. гривен.
Сейчас изобретатели имеют несколько опытных образцов люминесцентной тротуарной плитки. «Представленная на рынке люминесцентная тротуарная плитка изготавливается по совсем другим технологиям и в два-три раза дороже нашей, - говорит Борис Карпутин. - К тому же плитка конкурентов со временем может терять люминесцентные свойства, тогда как в нашей такого недостатка нет».
По словам разработчиков, одна плитка будет стоить 200-400 гривен в зависимости от толщины. «Наша люминесцентная плитка может светиться всю ночь, - уверен Борис Карпутин. - Многие владельцы коттеджей захотят выложить ею дорожки на своих приусадебных участках».
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