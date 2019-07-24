С какой суммой расстались владельцы дорогих авто, рассказали в налоговой

За первое полугодие 2019 года в местные бюджеты владельцы элитных автомобилей оплатили 11,5 млн грн транспортного налога.
От граждан-автовладельцев поступило 7,5 млн грн налога, от юридических лиц - 4,0 млн гривен, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
В этом году транспортный налог заплатят 450 граждан и 225 юридических лиц.
В ведомстве напоминают, что объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы на 1 января отчетного года. В 2019 году среднерыночная стоимость автомобиля, который является объектом налогообложения, составляет 1 миллион 564 тысяч 875 гривен.
Юридические лица платят налог ежеквартально в соответствии с поданной налоговой декларации.
Гражданам налог исчисляется контролирующим органом и направляется налоговое уведомление-решение. Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления.
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