25.07.2019 16:30

Харьковчане увеличили уплату «реформироваванного» налога – физлица сдали больше миллиарда

Налога, за счет которого собираются погасить задолженность по больничным, собрали на 263 миллиона больше.



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В Кабмине придумали, как сократить дефицит бюджета Фонда соцстрахования по больничным.

Для этого правительство приняло постановление, согласно которому с августа 2019 года до 1 января 2020 года временно урежет долю единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование на случай безработицы с 5% – до 0,13%.

Вместе с тем чиновники повышают часть единого взноса на соцстрахование в связи с временной потерей трудоспособности, от несчастных случаев и профессиональных болезней (в основном – больничные) с 9,38% – до 14,25%.

Субъекты хозяйствования Харьковщины, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, за первое полугодие 2019 уплатили в местные бюджеты 1 млрд. 405 млн. 700 тыс. грн. единого налога, что на 263,5 млн.грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

Лидерами по уплате единого налога продолжают оставаться физические лица - предприниматели. Ими уплачено в местные бюджеты 1 млрд. 069 млн 200 тыс. гривен.

В свою очередь, юридическими лицами - плательщиками единого налога перечислено в местную казну 212,6млн. гривен.

Четвертая группа «упрощенцев» - это субъекты предпринимательства аграрной отрасли. Следовательно, от местных аграриев за 6 месяцев 2019 поступило 123,9 млн. грн единого налога.

Главное управление ГФС в Харьковской области обращает внимание, что единый налог в полном объеме зачисляется в местные бюджеты. Именно поэтому, перечисляя указанный налог своевременно и в полном объеме, предприниматели обеспечивают финансирование текущих потребностей и способствуют развитию своей общины.