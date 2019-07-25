"ЛУК, НЕ ПЛАЧЬ": в Харькове продолжается удешевление лука

С начала текущей недели наблюдается очередное удешевление лука на харьковских рынках и части супермаркетов, после двух недель относительной ценовой стабильности.
По комментариев оптовых продавцов с "1 километра" : сейчас херсонские фермеры готовы отгружать свою продукцию в диапазоне 5,5-6,5 грн / кг, в то время как в конце прошлой недели основные продажи велись в пределах 6-7 грн / кг.
Эксперты выделяют три основные причины новой волны снижения цен на лук.
Во-первых, вследствие расширения площадей под посев, в коммерческих хозяйствах, в 2019 году, предложение лука в нынешнем сезоне может существенно превысить показатели прошлого года, если в ближайшее время не произойдет серьезных природных катаклизмов.
Второй причиной нынешнего снижения цен в сегменте лука выступили именно благоприятные погодные условия. Вегетация растений в основных регионах производства проходит стабильно, а фермеры постепенно наращивают темпы уборки яровой репчатого лука, что приводит к росту предложения продукции на рынке.
Третья причина - приостановка экспорта продукции в Польшу. В течение уже достаточно длительного времени в нынешнем сезоне украинский лук пользовалась высоким спросом со стороны польских импортеров через идеальное соотношение качественных и ценовых показателей.
С начала же текущей недели в Польше с активизацией сбора урожая увеличилось предложение лука из местных хозяйств, существенно ослабило нагрузку на рынке, и декларируемые украинскими поставщиками цены уже не устраивали покупателя.
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