НБУ обновил список нелегальных обменников Харькова

Национальный банк Украины за апрель-июнь 2019 совершил 269 проверок структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
Проверки осуществлялись в Харьковской области, Харькове и других регионах Украины
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка было обнаружено 21 пункт обмена валюты, которые работали нелегально в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях. Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк направил в правоохранительные органы.
|
№ п / п
|
адрес ПОВ
|
Фотофакт
|
129
|
м. Харьков, ул. Пискуновский , 33 ( слева от входа в рынок "Центральный")
|
133
|
м. Харьков , площадь Привокзальная , подземныйпереход к станции метрополитена
" Южный вокзал",вход от магазина " Кулиничи "
|
137
|
Харьковская обл., Г.. Циркуны , ул . Кооперативная , 1 ( возле продуктового магазина " Гастрономчик ")
|
150
|
м. Харьков, ул. Бобруйска, 2 Б, (в помещенииклиники "лазер- Медикал »)
|
162
|
м. Харьков, ул. Рымарская, 7, первый этаж двухэтажного дома
|
163
|
м. Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9, ТОЦ "Дом торговли", первый этаж справа от входа
|
167
|
м. Харьков, пр-т Льва Ландау, 12 ( среди МАФов ,между ломбардами " Дорогой друг " и " Капитал ", через дорогу от Коммунального рынка)
|
186
|
Харьковская обл., С. Русская Лозовая, ул.Белгородская , 69 ( напротив автобусной остановки "Р.Лозова ")
|
|
226
|
Харьковская обл., Г.. Купянск , ул. Центральная, 38, слева от магазинов "АЛЛО" и "ТОПАЗ"
|
251
|
м. Харьков, ул. Леся Сердюка, 36, на первом этаже супермаркета "КЛАСС"
|
252
|
м . Харьков , пр - т Гагарина , 177, слева отпомещения " Ломбард № 1"
|
253
|
м. Харьков , ул . Полтавский шлях, 148/2, справа отмагазина "Каблучок" в помещении ломбарда №1
|
254
|
м. Харьков, ул. Багалия, 1, в помещении магазина "Продукты"
Данные о выявленных нелегальных обменные пункты с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты" .
Подробную информацию о выданных Национальным банком генеральные лицензии небанковским финансовым учреждениям можно найти на официальном сайте Национального банка в поисковой системе "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)".
К тому же в соответствии с постановлением Правления НБУ № 962 от 29.12.2015 действует Реестр помещений , в которых осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.
Конкретность и прагматизм – девиз дня. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Серьезными катаклизмами синоптики нас не пугают. Ожидаются жаркие, местами мокрые, но вполне подходящие для отдыха выходные.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: