26.07.2019 16:20

НБУ обновил список нелегальных обменников Харькова

Национальный банк Украины за апрель-июнь 2019 совершил 269 проверок структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.



//bank.gov.ua

Проверки осуществлялись в Харьковской области, Харькове и других регионах Украины

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

Проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

Значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

Непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка было обнаружено 21 пункт обмена валюты, которые работали нелегально в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях. Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк направил в правоохранительные органы.

№ п / п адрес ПОВ Фотофакт 129 м. Харьков, ул. Пискуновский , 33 ( слева от входа в рынок "Центральный") фото 133 м. Харьков , площадь Привокзальная , подземныйпереход к станции метрополитена " Южный вокзал",вход от магазина " Кулиничи " фото 137 Харьковская обл., Г.. Циркуны , ул . Кооперативная , 1 ( возле продуктового магазина " Гастрономчик ") фото 150 м. Харьков, ул. Бобруйска, 2 Б, (в помещенииклиники "лазер- Медикал ») 162 м. Харьков, ул. Рымарская, 7, первый этаж двухэтажного дома фото 163 м. Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9, ТОЦ "Дом торговли", первый этаж справа от входа 167 м. Харьков, пр-т Льва Ландау, 12 ( среди МАФов ,между ломбардами " Дорогой друг " и " Капитал ", через дорогу от Коммунального рынка) 186 Харьковская обл., С. Русская Лозовая, ул.Белгородская , 69 ( напротив автобусной остановки "Р.Лозова ") 226 Харьковская обл., Г.. Купянск , ул. Центральная, 38, слева от магазинов "АЛЛО" и "ТОПАЗ" фото фото 251 м. Харьков, ул. Леся Сердюка, 36, на первом этаже супермаркета "КЛАСС" фото 252 м . Харьков , пр - т Гагарина , 177, слева отпомещения " Ломбард № 1" фото 253 м. Харьков , ул . Полтавский шлях, 148/2, справа отмагазина "Каблучок" в помещении ломбарда №1 фото 254 м. Харьков, ул. Багалия, 1, в помещении магазина "Продукты" фото

Данные о выявленных нелегальных обменные пункты с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе "Незаконные пункты обмена валюты" .

Подробную информацию о выданных Национальным банком генеральные лицензии небанковским финансовым учреждениям можно найти на официальном сайте Национального банка в поисковой системе "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)".

К тому же в соответствии с постановлением Правления НБУ № 962 от 29.12.2015 действует Реестр помещений , в которых осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.