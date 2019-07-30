30.07.2019 13:21

С харьковских прилавков полностью исчезнет популярный сыр фета украинского производства

Производителям придется отказаться от этого названия как защищенного ЕС



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Начиная с 2023 года украинским производителям сыра фета придется отказаться от этого названия, так как оно защищено географическим указанием, сообщает проект «Географические указания в Украине» на своей странице в Facebook. Дело в том, что фета – сыр греческий и поэтому производить его имеет право только Греция. Название продукта защищено правом Евросоюза на географическое происхождение.

«В Украине фету производят около 20 предприятий – больших и малых. Но с 2023 от этого названия, которое является защищенным географическим указанием, придется отказаться», – говорится в сообщении.

Сотрудники проекта вместе с представителями Минагрополитики, торговых сетей и производителями начали подготовку к этой дате и изучают опыт других государств, разрабатывая новое название сыра и продуктовое досье.

Напомним, в конце прошлого года в Минэкономики поступила заявка на регистрацию географического происхождения «Гуцульской овечьей брынзы». Как только продукт пройдет необходимые процедуры, пользоваться брендом смогут только региональные производители, что предусмотрено общеевропейскими правилами защиты брендов. Таким же образом, к примеру, защищены знаменитый итальянский пармезан, та же греческая фета и французское шампанское.