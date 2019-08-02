Главная Новости Экономика и промышленность О наполняемости бюджета города рассказали в мэрии
02.08.2019  11:14   

О наполняемости бюджета города рассказали в мэрии

За январь-июль 2019 года в бюджет города Харькова поступило 9 млрд 415 млн грн доходов.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, объем собственных доходов составил 6386,3 млн грн, а в виде межбюджетных трансфертов было получено 3028,7 млн грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, собственные доходы бюджета увеличились в 1,2 раза, или на 1089,6 млн грн. В том числе возросли поступления:

– налога на доходы физических лиц (3439,1 млн грн) и налога на недвижимое имущество (168,3 млн грн) – в 1,2 раза;
– единого налога (1221,9 млн грн) и платы за землю (827,3 млн грн) – в 1,3 раза;
–  арендной платы за пользование коммунальным имуществом (38,1 млн грн) – в 1,1 раза;
– средств от продажи земли (99 млн грн) – в 1,6 раза.

Также в бюджет города поступили: акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты в сумме 287 млн грн, плата за предоставление других административных услуг – 40,6 млн грн, налог на прибыль коммунальных предприятий – 21,2 млн грн, средства долевого участия в развитии инфраструктуры города Харькова – 14,6 млн грн и собственные поступления бюджетных учреждений – 146,2 млн грн.

За январь-июль 2019 года в бюджет города Харькова были получены субвенции:

– образовательная – 890,2 млн грн;
– медицинская – 646,3 млн грн;
– на выплату помощи семьям с детьми – 724,5 млн грн;
– на предоставление льгот и субсидий населению – 586 млн грн;
– на приобретение жилья отдельным категориям граждан – 20,8 млн грн;
– на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 19,8 млн грн;
– на капитальный ремонт сквера возле ст. м. «Защитников Украины» (с установлением памятного знака Героям Антитеррористической операции) – 11,7 млн грн;
– на приобретение ангиографического оборудования – 11,5 млн грн;
– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 10,1 млн грн;
– на обеспечение качественного и доступного общего среднего образования в рамках проекта «Новая украинская школа» – 6,9 млн грн.

Кроме того, поступили дотации:

– на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 79,5 млн грн;
– на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 20,4 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова составили 8 млрд 855,1 млн грн, из них 5021,3 млн грн (56,7%) направлено на социально-культурную сферу, 2249,2 млн грн (25,4%) – на финансирование жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 440,6 млн грн (5%) – на обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бюджет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Образование ТОП-10 специальностей в проходными баллами в вузы Харькова 22.07 Образование Когда будут рекомендации на бюджет и что делать для зачисления в вузы Харькова 02.07 Власть За полгода в бюджет Харькова поступило 8 миллиардов гривен доходов
 
 

Видео

Харьков продолжает готовиться к отопительному сезону. Более 70% жилого фонда уже готовы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 