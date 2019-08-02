02.08.2019 11:14

О наполняемости бюджета города рассказали в мэрии

За январь-июль 2019 года в бюджет города Харькова поступило 9 млрд 415 млн грн доходов.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, объем собственных доходов составил 6386,3 млн грн, а в виде межбюджетных трансфертов было получено 3028,7 млн грн.



По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, собственные доходы бюджета увеличились в 1,2 раза, или на 1089,6 млн грн. В том числе возросли поступления:



– налога на доходы физических лиц (3439,1 млн грн) и налога на недвижимое имущество (168,3 млн грн) – в 1,2 раза;

– единого налога (1221,9 млн грн) и платы за землю (827,3 млн грн) – в 1,3 раза;

– арендной платы за пользование коммунальным имуществом (38,1 млн грн) – в 1,1 раза;

– средств от продажи земли (99 млн грн) – в 1,6 раза.



Также в бюджет города поступили: акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты в сумме 287 млн грн, плата за предоставление других административных услуг – 40,6 млн грн, налог на прибыль коммунальных предприятий – 21,2 млн грн, средства долевого участия в развитии инфраструктуры города Харькова – 14,6 млн грн и собственные поступления бюджетных учреждений – 146,2 млн грн.



За январь-июль 2019 года в бюджет города Харькова были получены субвенции:



– образовательная – 890,2 млн грн;

– медицинская – 646,3 млн грн;

– на выплату помощи семьям с детьми – 724,5 млн грн;

– на предоставление льгот и субсидий населению – 586 млн грн;

– на приобретение жилья отдельным категориям граждан – 20,8 млн грн;

– на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 19,8 млн грн;

– на капитальный ремонт сквера возле ст. м. «Защитников Украины» (с установлением памятного знака Героям Антитеррористической операции) – 11,7 млн грн;

– на приобретение ангиографического оборудования – 11,5 млн грн;

– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 10,1 млн грн;

– на обеспечение качественного и доступного общего среднего образования в рамках проекта «Новая украинская школа» – 6,9 млн грн.



Кроме того, поступили дотации:



– на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 79,5 млн грн;

– на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 20,4 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова составили 8 млрд 855,1 млн грн, из них 5021,3 млн грн (56,7%) направлено на социально-культурную сферу, 2249,2 млн грн (25,4%) – на финансирование жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 440,6 млн грн (5%) – на обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта.