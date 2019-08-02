02.08.2019 13:05

На каждую сотню работающих харьковчан приходится 102 пенсионера

1 августа 2019 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пересчитанных пенсий и жилищных субсидий харьковчанам.



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«Теперь женщины, имеющие не менее 30 лет страхового стажа, и мужчины, у которых не менее 35 лет стажа, будут получать пенсию не ниже 2 тысяч гривен на постоянной основе. Выплаты будут осуществлены в пределах доходов Пенсионного фонда и не повлияют на увеличение дефицита его бюджета", – отметил министр Розенко.

Он также добавил, что такие выплаты будут на постоянной основе. В Харькове и области пенсии получают 801 051 человек.

Доля харьковских пенсионеров составляет чуть более 6,5% в общеукраинских выплатах: в соответствии с календарным графиком направлено 78,6 миллиона гривен из 1,2 млрд. по Украине.

На жилищные субсидии харьковчанам - 0,3 миллиона гривен или 5,45% от общеукраинских 5,5 млн грн.

Напомним, что наполняют пенсионный бюджет официально зарегистрированные (наемные работники) 789 658 харьковчан и жителей области. Таким образом, на каждую сотню работающих харьковчан приходится 102 пенсионера.