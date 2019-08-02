02.08.2019 13:23

Работодатели задолжали харьковчанам по 6,5 грн. с каждых 100 грн. официальной летней зарплаты

При этом, в течение июня размер задолженности увеличился на 15,0% (или на 44,2 млн.грн).



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Главное управление статистики в Харьковской области информирует, что 9 из 10 недобросовестных нанимателей - промпредприятия. Аграрии оплачивали труд рабочих более добросовестно.

Сумма задолженности по выплате заработной платы, которая имела место на отдельных предприятиях, в учреждениях и организациях Харьковской области, на 1 июля 2019 составляла 339,4 млн.грн и по сравнению с началом 2019 увеличилась на 25,0% (или на 67,9 млн.грн).

При этом, в течение июня размер задолженности увеличился на 15,0% (или на 44,2 млн.грн).

Объем долга работникам области на начало июля 2019 составлял 6,5% от фонда оплаты труда, начисленного за июнь 2019

Основная часть невыплаченной заработной платы приходилась на предприятия промышленности (94,3% от общего показателя, или 319,9 млн. грн).

По территориальному распределению наибольший размер задолженности по выплате заработной платы сохраняется в Харькове (306,3 млн.грн).

Также задолженность имела место в следующих городах областного значения и районах Харьковской области: г. Изюме, г. Купянске, г. Лозовой, г. Первомайском, г. Чугуеве, Балаклейском, Барвенковском, Змиевском, Красноградском, Краснокутском, Харьковском и Шевченковском районах.

Из общей суммы задолженности на экономически активные предприятия приходилось 29,1% долга, субъекты хозяйствования, относительно которых реализовываются процедуры восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом - 65,1%, экономически неактивные предприятия, то есть которые приостановили производственно-хозяйственную деятельность в 2018 и предыдущих годах - 5,8%.