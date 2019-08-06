06.08.2019 10:58

Страсти по мороженному: львовяне пытались присвоить популярный харьковский бренд

Суд оставил право использования знака «Каштан» за харьковской фабрикой мороженого «Хладопром».



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В Хозяйственный суд Харьковской области обратилось ООО «Фабрика мороженого «Хладопром» (Харьков) с иском к ЧАО «Львовскому Хладокомбинату» о запрете незаконного использования знака для товаров и услуг «Каштан».

В свою очередь ответчик утверждал об отсутствии нарушений прав на торговый знак «Каштан», поскольку им выпускается мороженое «Каштан со вкусом ванили», «Львовский Каштан», упаковки которого по общей композиции и цветовой гамме не похожи на мороженое истца.

В 2001 году Государственной службой интеллектуальной собственности Украины зарегистрирован знак для товаров и услуг «Каштан» и выдан «Киевскому хладокомбинату №2», который в свою очередь передал право использования ООО «Фабрика мороженого «Хладопром».

– Обозначение «Каштан» является хорошо известным в Украине знаком «Хладопрома». Это означает, что при использовании его относительно родственных товаров такое обозначение будет ассоциироваться у потребителя с деятельностью именно харьковской фирмы, – объяснили в пресс-службе суда.

Суд решил иск ООО «Фабрика мороженого «Хладопром» удовлетворить и запретить ЧАО «Львовскому Хладокомбинату» незаконное использование знака для товаров и услуг «Каштан».