Главная Новости Экономика и промышленность Больше пяти миллиардов доходов жители Харьковщины отдали в местные бюджеты
07.08.2019  14:08   

Больше пяти миллиардов доходов жители Харьковщины отдали в местные бюджеты

За январь-июль в местные бюджеты Харьковской области поступило 5 635,0 млн грн налога на доходы физических лиц.


// ГФС

В фискальной службе региона отметили, что поступления по сравнению с аналогичным периодом 2018 выросли на 922,3 млн гривен, или на 19,6%. Дополнительно получено 214,9 млн гривен.

НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - более 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов.

Оплачивается этот налог из расчета 18% от начисленного дохода. Поступления именно этого налога является показательным для развития городов, поселков и региона в целом.

Поэтому в фискальной службе области обращают внимание работодателей Харьковщины на соблюдение требований трудового законодательства - официальное оформление сотрудников, своевременную выплату заработной платы, недопущение ее выплаты в "конвертах".

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 Власть В Харькове появилась Государственная налоговая служба 24.07 Экономика и промышленность С какой суммой расстались владельцы дорогих авто, рассказали в налоговой 20.07 Экономика и промышленность Налоговая отмечает рост прибыли харьковских предприятий
 
 

Видео

В Харькове стартовали отборочные матчи женской Лиги чемпионов УЕФА. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 