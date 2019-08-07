Больше пяти миллиардов доходов жители Харьковщины отдали в местные бюджеты

За январь-июль в местные бюджеты Харьковской области поступило 5 635,0 млн грн налога на доходы физических лиц.
В фискальной службе региона отметили, что поступления по сравнению с аналогичным периодом 2018 выросли на 922,3 млн гривен, или на 19,6%. Дополнительно получено 214,9 млн гривен.
НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - более 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов.
Оплачивается этот налог из расчета 18% от начисленного дохода. Поступления именно этого налога является показательным для развития городов, поселков и региона в целом.
Поэтому в фискальной службе области обращают внимание работодателей Харьковщины на соблюдение требований трудового законодательства - официальное оформление сотрудников, своевременную выплату заработной платы, недопущение ее выплаты в "конвертах".
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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