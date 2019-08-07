07.08.2019 14:08

Больше пяти миллиардов доходов жители Харьковщины отдали в местные бюджеты

За январь-июль в местные бюджеты Харьковской области поступило 5 635,0 млн грн налога на доходы физических лиц.



// ГФС

В фискальной службе региона отметили, что поступления по сравнению с аналогичным периодом 2018 выросли на 922,3 млн гривен, или на 19,6%. Дополнительно получено 214,9 млн гривен.

НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - более 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов.



Оплачивается этот налог из расчета 18% от начисленного дохода. Поступления именно этого налога является показательным для развития городов, поселков и региона в целом.



Поэтому в фискальной службе области обращают внимание работодателей Харьковщины на соблюдение требований трудового законодательства - официальное оформление сотрудников, своевременную выплату заработной платы, недопущение ее выплаты в "конвертах".