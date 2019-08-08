Харьковские таможенники заработали почти семь миллиардов гривен

За 7 месяцев текущего года Харьковской таможней перечислено в Государственный бюджет Украины ГФС 6,9 миллиарда гривен.
Указанная сумма превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 195,5 миллиона гривен, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
В июле текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено 940,5 миллиона гривен.
С начала года через таможенную границу Украины таможней пропущено 14 миллионов 987 тысяч тонн грузов, более миллиона транспортных средств и 2 миллиона 633 тысяч граждан.
За июль 2019-го через таможенную границу Украины пропущено 1640 тысяч тонн грузов, 156 тысяч транспортных средств и 502 тысячи граждан.
Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из приоритетных задач таможни. С начала года таможней заведено 1993 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 7,899 млн гривен, что на 494 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В течение июля 2019-го принято 293 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 175 тысяч гривен, что на 110 дел больше, чем в июле 2018 года.
С начала года таможней рассмотрено 2185 дел о нарушении таможенных правил, взыскано штрафов на сумму 4 миллиона 377 тысяч гривен.
В течение июля 2019-го таможней рассмотрено 423 дела о нарушении таможенных правил и взыскано штрафов на сумму 704 тысячи гривен.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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