08.08.2019 14:08

Харьковские таможенники заработали почти семь миллиардов гривен

За 7 месяцев текущего года Харьковской таможней перечислено в Государственный бюджет Украины ГФС 6,9 миллиарда гривен.



//kh.sfs.gov.ua

Указанная сумма превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 195,5 миллиона гривен, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

В июле текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено 940,5 миллиона гривен.



С начала года через таможенную границу Украины таможней пропущено 14 миллионов 987 тысяч тонн грузов, более миллиона транспортных средств и 2 миллиона 633 тысяч граждан.



За июль 2019-го через таможенную границу Украины пропущено 1640 тысяч тонн грузов, 156 тысяч транспортных средств и 502 тысячи граждан.



Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из приоритетных задач таможни. С начала года таможней заведено 1993 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 7,899 млн гривен, что на 494 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В течение июля 2019-го принято 293 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 175 тысяч гривен, что на 110 дел больше, чем в июле 2018 года.



С начала года таможней рассмотрено 2185 дел о нарушении таможенных правил, взыскано штрафов на сумму 4 миллиона 377 тысяч гривен.



В течение июля 2019-го таможней рассмотрено 423 дела о нарушении таможенных правил и взыскано штрафов на сумму 704 тысячи гривен.