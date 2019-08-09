09.08.2019 14:01

За выкачанный газ в бюджет Харьковщины заплатили почти полмиллиарда

В местные бюджеты Харьковской области за 7 месяцев текущего года поступило 479,4 млн грн рентной платы.



// ГФС

Указанная сумма поступила благодаря механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, заработал в 2018 году, сообщили в Главном управлении фискальной службы региона.

В фискальной службе отметили, что зачисление 5% рентной платы в местные бюджеты, способствует развитию местных общин, на территории которых добываются нефть и газ.



Всего за январь-июль 2019 года в Государственный бюджет Украины поступило 9,1 млрд грн рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата.