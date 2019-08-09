За выкачанный газ в бюджет Харьковщины заплатили почти полмиллиарда

В местные бюджеты Харьковской области за 7 месяцев текущего года поступило 479,4 млн грн рентной платы.
Указанная сумма поступила благодаря механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, заработал в 2018 году, сообщили в Главном управлении фискальной службы региона.
В фискальной службе отметили, что зачисление 5% рентной платы в местные бюджеты, способствует развитию местных общин, на территории которых добываются нефть и газ.
Всего за январь-июль 2019 года в Государственный бюджет Украины поступило 9,1 млрд грн рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата.
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Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.
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