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09.08.2019  14:01   

За выкачанный газ в бюджет Харьковщины заплатили почти полмиллиарда

В местные бюджеты Харьковской области за 7 месяцев текущего года поступило 479,4 млн грн рентной платы.


// ГФС

Указанная сумма поступила благодаря механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, заработал в 2018 году, сообщили в Главном управлении фискальной службы региона.

В фискальной службе отметили, что зачисление 5% рентной платы в местные бюджеты, способствует развитию местных общин, на территории которых добываются нефть и газ.

Всего за январь-июль 2019 года в Государственный бюджет Украины поступило 9,1 млрд грн рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  рентная плата, гфс, харьков
 
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