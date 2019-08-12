12.08.2019 15:02

Плательщикам налдога вернули больше миллиарда НДС

За январь-июль 2019 года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено 1258,9 млн грн налога на добавленную стоимость.



// ГФС

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 17%, или на 182,4 млн грн, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.



Фискалы отмечают, что по Харьковской области прослеживается положительная динамика в части увеличения уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость по сравнению с прошлым годом. Так, с начала 2019 года обеспечен сбор НДС в Госбюджет в сумме более 3,3 млрд грн, что на 23,1% или 627,2 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В то же время прослеживается положительная динамика экономики региона. По результатам декларирования в январе - июле текущего года по области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 14,8 млрд грн или 10,4% и начислений к уплате в бюджет на 617,0 млн грн или 23,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.