Главная Новости Экономика и промышленность Плательщикам налдога вернули больше миллиарда НДС
12.08.2019  15:02   

Плательщикам налдога вернули больше миллиарда НДС

За январь-июль 2019 года по Харьковской области налогоплательщикам возмещено 1258,9 млн грн налога на добавленную стоимость.


// ГФС

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 17%, или на 182,4 млн грн, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.

Фискалы отмечают, что по Харьковской области прослеживается положительная динамика в части увеличения уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость по сравнению с прошлым годом. Так, с начала 2019 года обеспечен сбор НДС в Госбюджет в сумме более 3,3 млрд грн, что на 23,1% или 627,2 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время прослеживается положительная динамика экономики региона. По результатам декларирования в январе - июле текущего года по области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 14,8 млрд грн или 10,4% и начислений к уплате в бюджет на 617,0 млн грн или 23,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налог, ндс, гфс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Экономика и промышленность Операция «Урожай» - региональные фискалы «снимают» миллионы гривен с единоличников 26.07 Власть За хоромы в Харькове заплачено налогов больше, чем за кафе и офисные помещения 23.07 Власть По итогу спецоперации "Урожай" Харьковские фискалы собрали более 880 млн. грн.
 
 

Видео

В Харькове погоня за нарушителем закончилась тройным ДТП. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 