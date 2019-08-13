Аудиторы Харьковщины в январе-июле обеспечили миллионные возмещение потерь и наказание виновны в расхищении

Советы аудиторов помогли местным властям принять четыре десятка взвешенных управленческих решений, двоих чиновников уволили а 143 привлекли к административной ответственности
Специалисты Северо-Восточного офиса Держаудитслужбы в январе-июле 2019 по результатам проведенных ревизий обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов на общую сумму 12,8 млн. грн.
По итогам проведенных государственных финансовых аудитов объекты контроля учли 161 предложение и рекомендации, общая сумма достигнутого экономического эффекта (дополнительного результата) составляет 161,2 млн грн.
Органы местной власти и самоуправления, руководители объектов контроля и их вышестоящие органы по результатам проведенных мероприятий государственного контроля приняли 39 управленческих решений.
За несоблюдение законодательства к административной ответственности привлечено 143 человека, к дисциплинарной и материальной - 32, с должностей освобождены 2 человек.
К объектам, на которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, в 40 случаях применены финансовые санкции в виде остановки операций с бюджетными средствами, уменьшения бюджетных ассигнований распорядителям бюджетных средств, принятие требований о возврате использованных не по целевому назначению средств и предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушений.
С целью полного возмещения установленных потерь финансовых и материальных ресурсов перед органами прокуратуры инициировано предъявление 15 гражданских исков, в суд предъявлено три иска на общую сумму 2,4 млн грн.
В правоохранительные органы передано 24 материала ревизий и 1 аудиторский отчет, по результатам рассмотрения которых начато 7 досудебных расследований, материалы 2 аудиторских исследований приобщены к уголовным производств.
Кроме того, в Государственную службу финансового мониторинга Украины направлено 3 информации о выявленных во время контрольных мероприятий хозяйственные операции, которые подлежат финансовому мониторингу, на общую сумму 16,5 млн грн.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: