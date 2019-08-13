13.08.2019 14:14

Харьковские умельцы реставрировали уникальное, обеспечившее технологический прорыв, оборудование советских времен

Завершились работы по модернизации уникального кузнечного молота и другого оборудования на госпредприятии «Завод им. Малышева»



Фото: malyshevplant

Как рассказали в пресс-службе завода, ремонтно-востановительные работы продолжались более шести месяцев.

По словам главного инженера военного завода Дмитрия Долотина, ремонт данного оборудования последний раз осуществлялся 33 года назад, в 1986-ом году.

За это время оно устарело, износилось. Реконструкция молота включала демонтаж, восстановление, замену целого ряда комплектующих. В частности, были заменены поршень, направляющие втулки и т. п. Также отремонтирован цилиндр и ликвидированы утечки воздуха.

Одновременно с восстановлением молота, вес которого, кстати, составляет 16 т, на заводе прошел ремонт обрезного пресса. Кроме того, отремонтированы печь, подъемный кран, задействованные в изготовлении танковых деталей вместе с молотом. Кузнечно-прессовый цех является основным поставщиком коробки передач, ходовой части и многих других деталей, которые делают украинский танк Оплот уникальным по быстроходности и маневренности.