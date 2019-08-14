Харьковские предприятия увеличили уплату эконалога

С начала года субъекты хозяйствования Харьковского региона перечислили в бюджеты всех уровней почти 110,0 млн грн экологического налога.
По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 30,0% или на 25,4 млн гривен, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области
Из общей суммы в государственную казну направлено более 60,3 млн грн, в местные бюджеты – 49,5 млн грн.
Всего в Харьковской области зарегистрировано 3704 предприятия-загрязнителя окружающей среды, которые платят экологический налог.
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14 августа православные отмечают первый Спас.
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