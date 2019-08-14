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14.08.2019  14:33   

Харьковские предприятия увеличили уплату эконалога

С начала года субъекты хозяйствования Харьковского региона перечислили в бюджеты всех уровней почти 110,0 млн грн экологического налога.


// ГФС

По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 30,0% или на 25,4 млн гривен, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области

Из общей суммы в государственную казну направлено более 60,3 млн грн, в местные бюджеты – 49,5 млн грн.

Всего в Харьковской области зарегистрировано 3704 предприятия-загрязнителя окружающей среды, которые платят экологический налог.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налог, гфс, харьков
 
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