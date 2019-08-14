14.08.2019 14:33

Харьковские предприятия увеличили уплату эконалога

С начала года субъекты хозяйствования Харьковского региона перечислили в бюджеты всех уровней почти 110,0 млн грн экологического налога.



// ГФС

По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 30,0% или на 25,4 млн гривен, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области



Из общей суммы в государственную казну направлено более 60,3 млн грн, в местные бюджеты – 49,5 млн грн.



Всего в Харьковской области зарегистрировано 3704 предприятия-загрязнителя окружающей среды, которые платят экологический налог.