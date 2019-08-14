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14.08.2019  17:59   

Харьковские работодатели обновили рейтинг востребованных профессий (ИНФОГРАФИКА)

В большинстве случаев ищут бухгалтеров, продавцов и водителей, а не ювелиров или страховщиков.


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Востребованность профессии совсем не означает, что работодатели готовы платить таким специалистам высокие зарплаты.

К примеру, зарплатные пожелания претендующих на должность бухгалтера, интернет-маркетолога и повара выше, чем  предлагают соответствующие вакансии.

Даже работу без квалификации соискатели воспринимают как тяжкую повинность, требующую солидного вознаграждения — как минимум большего, чем предполагают работодатели.

«Фишка» харьковской десятки — продажи по телефону, не очень востребованные в других регионах. Зато это единственный украинский мегаполис, где в топ-10 нет вакансии водителя.

В Харькове достаточно скромный уровень зарплат. Даже айтишникам предлагают гораздо меньше, чем в других городах: киевские веб-разработчики могут рассчитывать в среднем почти на 39 000 грн, львовские – почти на 30 000 грн, а харьковские – всего лишь на 22,5 тыс.

Но есть и заметные отличия. Например, зарплата киевских шеф-поваров во втором квартале ниже, чем у харьковских (и даже одесских) коллег. Скорее всего, причина кроется в курортном сезоне, который и вознес одесских гуру вкусной еды на зарплатный олимп.

Источник:   Минфин
 Тэги:  оклад, профессия, харьков, рейтинг
 
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