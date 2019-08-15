15.08.2019 18:01

В Харькове дешевеет одежда и дорожает хлеб

Областные статистики обновили летний индекс роста цен на основные товары и услуги в регионе.



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Индекс потребительских цен в Харьковской области в июле 2019 по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,4% с начала года - 103,3% (по Украине - по сравнению с предыдущим месяцем 99,4%, с начала года - 103,0%).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. Больше всего подешевели овощи - на 12%.

Снизились цены на маргарин, молоко, сыр и мягкий сыр (творог), сало, рис на 6,3-0,4%.

В то же время подорожали яйца и мед на 10,9% и 8,6% соответственно, сахар, фрукты, масло подсолнечное, макаронные изделия, молочные продукты - на 4,5-1,0%.

Подорожали мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, хлеб, продукты переработки зерновых, масло, кисломолочная продукция на 0,9-0,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе табачные изделия - на 2,2%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Одежда и обувь подешевели на 4,7%, в частности, обувь - на 7%, одежда - на 2,8%.

Цены на транспорт в целом снизились на 1,8% в основном из-за удешевления топлива и масел на 4,1% и автомобилей на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,6% произошло за счет снижения цен на природный газ.