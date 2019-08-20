Более 7 тысяч харьковчан получили денежную помощь

7 249 жителей города отдельных льготных категорий получили адресную денежную помощь с начала 2019 года.
Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I полугодие 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества. Общая сумма выданной помощи по обращениям граждан и организаций составила 28,5 млн грн.
Кроме этого, с начала года дополнительные социальные гарантии получили более 328 тыс. горожан. В частности, за счет местного бюджета харьковчанам предоставлены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг по обслуживанию домофонов, которые находятся в домах коммунальной собственности, а также на проезд в горэлектротранспорте и метрополитене.
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Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
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