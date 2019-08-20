20.08.2019 10:20

Более 7 тысяч харьковчан получили денежную помощь

7 249 жителей города отдельных льготных категорий получили адресную денежную помощь с начала 2019 года.



// city.kharkov.ua

Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I полугодие 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества. Общая сумма выданной помощи по обращениям граждан и организаций составила 28,5 млн грн.

Кроме этого, с начала года дополнительные социальные гарантии получили более 328 тыс. горожан. В частности, за счет местного бюджета харьковчанам предоставлены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг по обслуживанию домофонов, которые находятся в домах коммунальной собственности, а также на проезд в горэлектротранспорте и метрополитене.