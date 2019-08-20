20.08.2019 12:21

На поддержку ОСМД город выделил более 30 миллионов гривен

На реализацию Программы поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов на 2019 год в городском бюджете предусмотрено 30,6 млн грн.



// city.kharkov.ua

Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за І полугодие 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества.

За отчетный период израсходовано 15,2 млн грн. В частности, за эти средства был выполнен текущий ремонт в домах ЖК, ЖСК и ОСМД на сумму 6,6 млн грн (ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, отмостки, входных групп, кровли), выполнен капитальный ремонт в домах на сумму около 4 млн грн, текущий ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров на придомовых территориях многоквартирных жилых домов ЖК, ЖСК и ОСМД на общую сумму 0,8 млн грн. Заемщикам возместили часть суммы кредита, привлеченного на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов, на общую сумму 0,32 млн грн.



Напомним, что всего в городе зарегистрировано 565 ОСМД. Городская программа поддержки ЖК, ЖСК и ОСМД включает несколько направлений: капитальный и текущий ремонты домов, благоустройство придомовой территории. Она реализуется на условиях долевого участия. Жильцы должны оплатить минимум 25% стоимости работ, остальная часть средств выделяется из городского бюджета.