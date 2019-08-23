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23.08.2019  09:42   

Харьков увеличил отчисления на поддержку армии

Харьковчане пополнили бюджет на 636,4 миллиона гривен военного сбора.


// ГФС

В Главном управлении фискальной службы региона проинформировали о поступлении «налога на поддержку армии».

В Государственный бюджет за январь-июль 2019 года поступило 636 400 000 грн. Достигнут рост сбора к соответствующему периоду 2018-го на 112,5 млн грн или на 21,5%.

Также в фискальном ведомстве отмечают стабильную положительную динамику поступлений сбора от представителей всех сфер экономики с начала года. Если на начало года зафиксирована сумму поступлений в размере 78,3 млн грн, то в июле поступления составили уже 97,9 млн.грн. За июль налога поступило на 11,5 млн грн больше прошлогоднего поступления.

Средства, которые поступают в бюджет от военного сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому своевременная и полная уплата этого сбора является чрезвычайно важным для усиления обороноспособности и укрепление независимости нашей страны.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  военный сбор, гфс, налоги, харьков
 
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