27.08.2019 12:10

Харьковчане стали платить больше ЕСВ

В течение января-июля 2019 года плательщики Харьковщины оплатили почти 8,6 миллиардов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



//kh.sfs.gov.ua

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1,55 млрд грн или на 22,1%, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.

В июле текущего года поступило 1,3 млрд ЕСВ, что на 222,3 млн грн или на 21,4% больше поступлений июля.



В фискальном ведомстве Харьковщины отмечают, что нелегальная работа снижает доходы местных бюджетов, бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования. Очень важно, чтобы граждане осознавали важность легального трудоустройства, которое дает право на получение социальных гарантий.