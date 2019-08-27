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27.08.2019  12:10   

Харьковчане стали платить больше ЕСВ

В течение января-июля 2019 года плательщики Харьковщины оплатили почти 8,6 миллиардов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


//kh.sfs.gov.ua

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1,55 млрд грн или на 22,1%, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.

В июле текущего года поступило 1,3 млрд ЕСВ, что на 222,3 млн грн или на 21,4% больше поступлений июля.

В фискальном ведомстве Харьковщины отмечают, что нелегальная работа снижает доходы местных бюджетов, бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования. Очень важно, чтобы граждане осознавали важность легального трудоустройства, которое дает право на получение социальных гарантий.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, есв, гфс, харьков
 
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