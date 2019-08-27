Харьковчане стали платить больше ЕСВ

В течение января-июля 2019 года плательщики Харьковщины оплатили почти 8,6 миллиардов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 1,55 млрд грн или на 22,1%, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.
В июле текущего года поступило 1,3 млрд ЕСВ, что на 222,3 млн грн или на 21,4% больше поступлений июля.
В фискальном ведомстве Харьковщины отмечают, что нелегальная работа снижает доходы местных бюджетов, бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования. Очень важно, чтобы граждане осознавали важность легального трудоустройства, которое дает право на получение социальных гарантий.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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давл.:
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