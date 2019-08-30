Пасечники Харьковщины отметили рекордно неудачный год

Об этом сообщил заместитель председателя Союза пчеловодов Харьковской области Алексей Олейник
По словам "главного" пчеловода - с конца мая несколько месяцев месяца не было дождей. К тому же, в области снова не уродила гречка, поэтому гречишный мед, как и в прошлом году, будет привозным.
Кроме того остро встала проблема гибели пчел из-за обработки полей СЗР.
«Эти все проблемы привели к тому, что некоторые пчеловоды были вынуждены подкармливать своих пчел сахаром. И как результат — в текущем году на 50% было произведено меньше меда, чем в предыдущем», — отметил пасечник.
Олейник также сообщил, что пчеловодство переживает непростой период, а разведение пчел становится тяжелым и неблагодарным делом. Даже опытные пчеловоды начинают уменьшать свои пасеки или закрывают их.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Лето прощается с нами теплой, местами солнечной погодой.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажн.:
давл.:
ветер: