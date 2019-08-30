30.08.2019 19:19

Пасечники Харьковщины отметили рекордно неудачный год

Об этом сообщил заместитель председателя Союза пчеловодов Харьковской области Алексей Олейник



// facebook

По словам "главного" пчеловода - с конца мая несколько месяцев месяца не было дождей. К тому же, в области снова не уродила гречка, поэтому гречишный мед, как и в прошлом году, будет привозным.

Кроме того остро встала проблема гибели пчел из-за обработки полей СЗР.

«Эти все проблемы привели к тому, что некоторые пчеловоды были вынуждены подкармливать своих пчел сахаром. И как результат — в текущем году на 50% было произведено меньше меда, чем в предыдущем», — отметил пасечник.

Олейник также сообщил, что пчеловодство переживает непростой период, а разведение пчел становится тяжелым и неблагодарным делом. Даже опытные пчеловоды начинают уменьшать свои пасеки или закрывают их.