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30.08.2019  19:19   

Пасечники Харьковщины отметили рекордно неудачный год

Об этом сообщил заместитель председателя Союза пчеловодов Харьковской области Алексей Олейник


// facebook

По словам "главного" пчеловода - с конца мая несколько месяцев месяца не было дождей. К тому же, в области снова не уродила гречка, поэтому гречишный мед,  как и в прошлом году, будет привозным.

Кроме того остро встала проблема гибели пчел из-за обработки полей СЗР.

«Эти все проблемы привели к тому, что некоторые пчеловоды были вынуждены подкармливать своих пчел сахаром. И как результат — в текущем году на 50% было произведено меньше меда, чем в предыдущем», — отметил пасечник.

Олейник также сообщил, что пчеловодство переживает непростой период, а разведение пчел становится тяжелым и неблагодарным делом. Даже опытные пчеловоды начинают уменьшать свои пасеки или закрывают их.

Источник:   агропортал
 Тэги:  пчелы, харьков, урожай, сбор
 
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