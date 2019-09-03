03.09.2019 10:19

О состоянии бюджета Харькова рассказали в горсовете

За январь-август 2019 года в бюджет города Харькова поступило 10724,1 млн грн.



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Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, собственные доходы составили 7357,9 млн грн, межбюджетные трансферты – 3366,2 млн грн.



По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем собственных доходов бюджета увеличился в 1,2 раза, или на 1251,1 млн грн, в том числе возросли поступления:



– налога на доходы физических лиц (3921,6 млн грн) и налога на недвижимое имущество (182,5 млн грн) – в 1,2 раза;

– единого налога (1470,9 млн грн) и платы за землю (960,3 млн грн) – в 1,3 раза;

– средств от продажи земли (105,3 млн грн) – в 1,6 раза.



Также в бюджет города поступили: акцизный налог, подлежащий зачислению в местные бюджеты, в сумме 311,7 млн грн, плата за предоставление других административных услуг – 46,9 млн грн, арендная плата за пользование коммунальным имуществом – 42,8 млн грн, налог на прибыль коммунальных предприятий – 28,1 млн грн, средства долевого участия в развитии инфраструктуры города Харькова – 23,2 млн грн и собственные поступления бюджетных учреждений – 157,6 млн грн.



За январь-август 2019 года в бюджет города Харькова получены субвенции:



– образовательная – 978,9 млн грн;

– медицинская – 738,2 млн грн;

– на выплату помощи семьям с детьми – 835,1 млн грн;

– на предоставление льгот и субсидий населению – 594,8 млн грн;

– на приобретение жилья отдельным категориям граждан – 20,7 млн грн;

– на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 28,5 млн грн;

– на приобретение ангиографического оборудования – 11,5 млн грн;

– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 10,1 млн грн;

– на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» – 13,5 млн грн;

– на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог и улиц в городе Харькове – 5,0 млн грн.



Кроме того, поступили дотации:



– на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 90,9 млн грн;

– на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 23,3 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за 8 месяцев текущего года составили 10196,5 млн грн, из них на социально-культурную сферу направлено 5563,5 млн грн (54,6%), на финансирование жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 2738,5 млн грн (26,9%), на обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 536,9 млн грн (5,3%).

